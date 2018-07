POULIN, Yvon



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 juillet 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Yvon Poulin, époux de madame Claire Montminy. Il était le fils de feu monsieur Irénée Poulin et de feu dame Irène Paquet. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 20 juillet 2018 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 11h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses enfants: Émilie (Redouane Khelifi), Valérie (Joscelyn Hovington); ses petits-enfants: Hakim et Zahia, ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la