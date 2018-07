LAFLAMME, Pauline Samson



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juillet 2018, à l'âge de 91 ans et 6 mois, madame Pauline Samson nous a quittés pour aller rejoindre son époux monsieur Jacques Laflamme. Elle était la fille de feu madame Marie-Louise Paquet et de feu monsieur Henri Samson. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (feu Danièle Couture, Solange Tellier), France (Daniel Huard), Julien (Karine Dussault); ses petits-enfants: Karine (Christian Marquis), Mélanie (Simon Ferland), Andy (Justine Beaudoin); ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Jules, feu Jean-Marie, Suzanne (feu Yvan Laflamme), feu Madeleine. Elle était la belle-sœur de (famille Laflamme): feu Annette (feu Gaston Langlois), feu Richard (Cécile Beaulieu), Rita (feu Gérard Muller), feu Jeannette, feu Louis-Marie (Jeannine Guay), feu Edith (feu Richard Asselin), feu Jeannine (feu Florentin Lapointe), feu Sr Suzanne s.c.s.l., feu Claude (Annette Guay) et Noël (Berthe Guay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements à Mme Monique St-Pierre.