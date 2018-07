GINGRAS, Gilles



A son domicile, le 13 juillet 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Gilles Gingras, fils de feu Georges-Albert Gingras et de feu Pauline Julien. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée auIl laisse dans le deuil, ses soeurs et ses frères: Huguette (Réal Laperrière), Henri (Sylvie Nadeau), Gaétan, Claudette; ses nièces: Audrey (Martin Roy), Maude (Philippe Cloutier-Turgeon), Sarah (Maxence Larouche), Marie-Claude; son petit-neveu, Charles ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8. Des enveloppes seront disponibles à l'église.