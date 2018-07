GAMACHE, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 12 juillet 2018, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Gamache, époux de madame Monique Grégoire, fils de feu dame Marie-Louise Bourret et de feu monsieur Alcide Gamache. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses fils: Sylvain et Pierre; ses sœurs: Louiselle (feu Jean Baptiste) et Denise; son frère André (Thérèse Thériault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grégoire: feu Maurice (feu Rachel Bédard); feu Jeanine; Suzanne (feu Guy L'Heureux); feu Raymond (Ethel Lemay); Claude (Carole Poulin); Lucille (Louis Goulet); feu Louisette (Charles Langlois); feu Micheline (Jean-Claude Savard), (Danièle Grégoire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de l'hôpital du Christ-Roi, pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Qc), G1S 3G3, tél: 418-527-4294 ou par des offrandes de messe. Des formulaires seront disponibles sur place.