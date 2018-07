HALLÉ, Carmelle St-Cyr



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 9 juillet 2018, est décédée à l'âge de 100 ans, madame Carmelle Hallé (née St-Cyr) épouse de feu monsieur Gustave Hallé. Elle était la fille de feu monsieur Louis St-Cyr et feu dame Emma Thibodeau. Native de Ascot Corner en Estrie, elle résidait à Lévis (secteur Saint-Rédempteur) depuis de nombreuses années. La famille recevra les condoléances en présence des cendres,à compter de 13h jusqu'à 14h45, à laet de là, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Micheline Sum (Robert Elliot), feu Michel et Jacques; ses petits-enfants: Steven, Christine, Richard, Suzanne et Denise ainsi que 5 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Gaston, feu Berthe, feu Hélène, feu Raymonde (feu Georges Beaulieu), feu Henri (Yolande Lepitre), feu Marcel, Thérèse (feu André Talbot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hallé: feu Germaine (feu Camille Dumesnil), feu Conrad (feu Rolande Pouliot), feu Roger (feu Juliette Boisvert) et feu Anatole. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille remercie son médecin de famille, le Dr Antoine St-Pierre, pour la qualité des soins prodigués. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation ou organisme de bienfaisance de votre choix. Des enveloppes de quelques organismes seront disponibles sur place lors des funérailles.