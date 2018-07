FONTAINE DESPRÉS, Kathleen

(Molly)



À son domicile, le 10 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Kathleen (Molly) Fontaine, épouse de feu monsieur Denis Couillard-Després, demeurant à L'Islet (Ville). Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu dame Mary Helen Connelly et de feu monsieur Philippe A. Fontaine. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Claudette Lafontaine), Jean et Isabelle (Jean Julien) ainsi que ses petits-enfants: Laurent et Charlotte L.-Després, Jérémy et Gabriel Julien. Elle était la soeur et la belle-sœur de: feu Jane (Bernard Bélanger), Margaret-Rose (feu Louis-Marie Bernier) et Michel (Jacqueline Bussières); de la famille Després: feu Jeanne, feu René (Lucille Gagnon), feu Yvette (feu Émile Cloutier), feu Rolande (feu Henri Côté), feu Claude (feu Jeanne Fafard), feu Françoise (feu Yves Ménard) et Armand (Denise Bouchard). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont apporté soins, soutien et réconfort. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Au bord de l'eau " de Saint-Jean-Port-Joli.