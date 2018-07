PARADIS, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Paradis, époux de dame Patricia Gagné. Né à Saint- Pierre I.O., le 30 août 1934, il était le fils de feu dame Béatrice Plante et de feu monsieur Alexandre Paradis. Il demeurait à Québec, arr. Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Boischatel à une date ultérieure. Outre son épouse Patricia, monsieur Paradis laisse dans le deuil ses enfants: Marlène (Julien Duchesne), France (Stéphan Thomassin), Denis (Louise Martel); ses petits-enfants: Martin, Keven (Gabrielle Therrien), Claudia (David Demers); ses arrière-petits- enfants: Jordan-Eliot, Charles-Edouard, Raphaël; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Lucienne (feu Gérard Viger), Alice (Jean-Yves Robert), Simone Grenier (feu Eudore Gagné) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le Dr Roy et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443 ou à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de