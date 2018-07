FOURNEL, Denis



À l'hôpital de St-François d'Assise, le 10 juillet 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Denis Fournel, époux de dame France Blouin , fils de feu dame Thérèse Denis et de monsieur Roland Fournel. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 12h30 à 14h30 etEnsuite, les condoléances seront prolongées jusqu'à 16h30. Les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraireIl laisse dans le deuil, outre son épouse: France Blouin; sa fille: Caroline (Marie-Ève Villeneuve); son fils: Carl; ses frères: Mario (Johanne L'Italien), Marco; sa belle-mère Rachel Tardif (feu André Vallin, feu Jacques Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: Christiane (André Fiset), Jocelyne (Claude Déry), Louis (Pierre Brochu), Martine (Nathalie Roy), Jean (Yves Charbonneau); sa filleule: Véronique Déry (Jean-Philippe Leclerc); son filleul: Luc Fournel (Valérie Champagne) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fondation du CHU de Québec (CHUL, l'Hôtel-Dieu de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise, Hôpital de l'Enfant- Jésus, Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.