LATULIPPE, Patrick



À Saguenay, le 13 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé accidentellement M. Patrick Latulippe époux de Dame Micheline Tremblay. Il demeurait à Charlesbourg. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Claude Gervais) et Louis (Paula Marcoux); ses petits-enfants: Léonie et Renaud Allard, Vincent, Olivier, Samuel et William Latulippe ainsi qu'Audrey-Anne Clairmont; sa sœur et ses frères: Céline (feu Jean-Louis Lemelin), Camille (Denise Beaumont) et Jean-Marc (Nicole Marier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Marcellin (feu Gilberte Couture), Odette (Serge Côté) et François X. Audette (feu Éliette Tremblay) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, Hôpital Laval (2700 chemin des Quatre-Bourgeois bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8).