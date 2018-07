TREMBLAY, René



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 6 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur René Tremblay, époux de feu Jeanne Gagnon, fils de feu madame Emma Dorion et de feu monsieur Armand Gagnon (2es noces). Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Monique (Yvon Jarry) et Louise; ses petits-enfants: Julie (Jean Plamondon), Isabelle (Martin Thibeault) et Mélanie Cantin (Christian Collin), Caroline, Stéphanie (Steve Simard) et Marc-Antoine Baker ainsi que Marie-Hélène Deshaies (Simon Vaillancourt); ses arrière-petits-enfants: Hubert et Antoine Plamondon, Naëlie et Lyvia Colin; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Carmelle (Paul-Henri Gagnon), feu Paul Gagnon (Réjeanne Robitaille), André (Claudette Jobin); ses frères et sœurs: feu Jean-Marie (Anne-Marie Plamondon),feu Albert (Angéline Bouchard), Rachel (feu Jean-Charles Réhaume), Monique (Côme Laflamme), Denis (Peggy Hinman) Monsieur Tremblay laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il rejoint sa conjointe Madame Jeanne Gagnon, son fils Pierre, ses demi-frères et demi-sœurs Gagnon, ses beaux-frères et belles-sœurs Gagnon; ses parents biologiques (Antonio Tremblay et Juliette Marcoux) ainsi que ses frères et sœurs Tremblay. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h30 à 14h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du Centre d'Hébergement St-Antoine pour toute la chaleur humaine et les soins attentifs. Des remerciements particuliers sont adressés à tous ceux qui se sont montrés présents pour lui comme pour nous. Votre présence fût très appréciée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une Fondation de votre choix.