MARTINEAU, Julienne Lépine



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 17 juillet 2018, à l'âge de 91 ans et 11 mois est décédée paisiblement entourée de l'amour de ses enfants Mme Julienne Lépine, épouse de feu M. Raymond Martineau. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis, Micheline (Raynald Bélanger) et Ghyslain; ses frères et sœurs : feu Jean-Rémi, Roger (Rollande Lemieux), Gilbert, feu Berthe-Mance (Edgar Mondou), feu Jocelyn (Jeannine Bourassa), feu Philippe (Céline Beaulac), Gabrielle (feu Oscar Cartier), Thérèse (feu René Thibault), feu Camille (feu Maria); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau : feu Adrienne (feu Rosaire Martineau), Georgette (feu Emery Deblois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à l'église de St-Apollinaire,de 9h30 à 11h, sous la direction de la maison funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.de la au cimetière paroissial. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour les bons soins prodigués et leur dévouement pour leur mère.