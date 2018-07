TURCOTTE, Gisèle Vallée



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, entourée de l'amour des siens, en toute sérénité, le 10 juillet 2018, à l'âge de 83 ans et 10 mois est décédée madame Gisèle Vallée, épouse de feu Jean-Luc Turcotte. Elle était la fille de feu Ludger Vallée et de feu Ludivine Bisson. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyse (Denis Langlois), Mychel (Francine Cadoret), Francine (feu Robert French), André (Natalie Lemieux), Carole (Simon Lessard). Ses petits-enfants: Audrey, Lauréanne, Michaël, Vincent, Jocelyn, Mélina, Jérémy, Raphaël, Jordy et ses six arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Gabrielle (feu Joseph Binet), feu Annette (feu Louis Dumas), Luc (feu Jeannine Dumas), feu Germain (Yvette Trachy), Guy (feu Pierrette Louette), Mariette (feu Yvon Champoux), Rose (feu Aldéi Trachy), feu Rock (Cécile Poulin), Jacques (Clémence Côté), Raymonde (Rosaire St-Hilaire) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la belle-sœur de feu Rita (feu Napoléon Marcoux) et de feu Louis-Philippe Turcotte. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour l'excellence des soins qui lui ont été prodigués. Nous adressons aussi un merci spécial au Dre Marie-Josée Genest, qui a été disponible et à l'écoute durant toute la durée de sa maladie. Un merci sincère à Isabelle, préposée au Manoir pour sa générosité, son dévouement et sa douceur envers maman. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation Rêves d'Enfants (des formulaires seront disponibles au salon).à compter de 9h.