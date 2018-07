BEAULIEU, Ginette



Au Domaine St-Dominique, le 10 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée, entourée de l'amour de ses proches, madame Ginette Beaulieu, conjointe de monsieur Gaston Légaré, fille de feu monsieur Paul-Émile Beaulieu et de feu dame Annette Therrien.et de là au cimetière de Lac St-Charles. La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son frère Laurier (Hélène Dionne); son filleul David (Diane Blanchard); sa nièce Sophie (Rémy Plamondon); ses petits-neveux et sa petite-nièce: Raphaël, Olivier, Éliot et Maxim; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré: Claude (feu Yolande Denis), Monique (feu Jean-Marc Rhéaume), feu Paul-André (Annette Vaillancourt), Laurette (René Rhéaume) et Alain (feu Louise Fiset); ainsi que oncles, tantes, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel du Domaine St-Dominique pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus/ St-Sacrement, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.