GAGNÉ, Martin



Au CHSLD Côté Jardins, le 6 juillet 2018, à l'âge de 52 ans et 7 mois, est décédé monsieur Martin Gagné, fils de madame Jeannine Marticotte et de monsieur Claude Gagné. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son père monsieur Claude Gagné, sa mère madame Jeannine Marticotte; ses sœurs Jocelyne (Rodolfo Medina), Sonia (Patrick Paquette) et son frère André (Sonia Chevarie); sa nièce Coralie, ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines. La famille tient à remercier particulièrement toutes les personnes qui sont passées dans la vie de Martin et qui l'ont aidé à devenir celui qu'il était (CRDI (anciennement Pavillon St-Charles de Limoilou), centre de jour, famille d'accueil). Un grand merci aussi au personnel du CHSLD Côté Jardin pour avoir pris soin de lui pendant les derniers mois. Il faut nécessairement souligner la collaboration et la participation toute chaleureuse et sympathique apportées par Mme Françoise Blouin et ce depuis les débuts de sa connaissance de Martin en 2003 jusqu'à son décès en 2018. Mes plus grands mercis à Mme Françoise Blouin pour sa disponibilité durant toute cette période. Une cérémonie privée sera célébrée ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CRDI Québec, 7843, rue des Santolinas, Québec, G1G OE3 Tel : 418 683-2511. Vous pouvez laisser un message à l'adresse suivante :gagajo61gmail.com ou sur le site de la Coopérative funéraire 2 rives.