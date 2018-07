RODRIGUE, Madeleine Vézina



À la Maison Michel Sarrazin, le 14 juillet dernier, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Madeleine Vézina épouse de feu Régent Rodrigue. Elle était la fille de feu Gaudiose Vézina et de feu Rosalie Robitaille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Sonia Fortin) et Nathalie (Pierre Arpin); ses petits-enfants: Clément et Charlène; ses frères et ses sœurs: feu Albert (feu Blanche Ratté), Anne-Marie, S. F. A., feu Roger (Annette Marcoux), feu Raymond (feu Jeanne-d'Arc Lapointe), feu Thérèse, feu Joseph, Alfred (feu Gloria Citarez), Jean-Charles (Huguette Plamondon) et Monique (feu Robert Genois); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Lucienne (feu Sarto Ouellet) et feu Marie-Marthe (feu Jean-Paul Laroche), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 juillet de 17h à 21h et le samedi 21 juillet de 11h à 13h45.Un remerciement spécial à Lucie Vézina et Carole Bouchard pour leur accompagnement auprès de notre mère tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin (2101, chemin Saint-Louis Québec (Québec) G1T 1P5).