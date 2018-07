THIBAULT, Dr Jean



À St-Augustin-de-Desmaures le 10 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé Dr Jean Thibault, fils de feu madame Cécile Bélanger et de feu Dr Paul Thibault. Natif de Roberval, il demeurait à Québec. Sa générosité légendaire aura assurément marqué son passage sur Terre.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses deux filles, Marie-Christine Thibault (Marc Prescott) et Claude Thibault (Louis Massicotte), ses petits-enfants Alicia et Antoine Lessard, ses petits-enfants par alliance Sarah, Justine et Rose Massicotte, ainsi que la mère de ses deux enfants, Jocelyne Parrot. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs André (Nadine Jammal), Suzanne (Fernand Gauthier), Jacques (Rose-Hélène Pépin), feu Pierre, feu Marc, feu Marie-Christine Thibault et feu Yves, ses oncles tantes, cousins, cousines, neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de sa résidence, plus particulièrement Jason, Claudie et Marie-Josée pour leur dévouement et leur sollicitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Portage, 150, rue Saint-Joseph Est Québec, Québec G1K 3A7 : 418-524-0320 ou à la Société canadienne du cancer, 5151 Boulevard de l'Assomption, Montréal, QC H1T 4A9 : 514-255-5151. Des formulaires seront disponibles sur place.