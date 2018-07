RABY, Réginald



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 16 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Réginald Raby, époux de feu madame Jacqueline Fournier, fils de feu madame Marie Latulippe et de feu monsieur Philibert Raby. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Chantal (Louis Légaré) et Stéphane; ses petits-enfants: Jonathan (Karine Bélanger), Claudine (Pascal Dubreuil) et Hélène Fortier; ses arrière-petits-enfants: Alycia et Charles-Éric Fortier, tous les neveux, nièces, petits-neveux, petites- nièces des descendants de ses frères, sœurs et parents décédés, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h à 10h45.La crémation aura lieu par la suite et les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Un remerciement particulier à l'équipe du 3e étage du Pavillon St-Joseph du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour avoir si bien entouré notre père. C'est grâce à vous si ses derniers instants ont été si paisibles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, téléphone : 418 833-3414, site web : www.castjoseph.com. Des formulaires seront disponibles sur place.