ST-PIERRE, Achille



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 13 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Achille St- Pierre, époux de feu madame Rachelle Fortin. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à Saint-Aubert de L'Islet. Il était le père de: Julie (Raymond Bouchard), André (Diane Dubé), Claude (Myriam Timmons), Rodrigue (Cécile Fortin), Normand (feu Irène Verrier), feu Gemma, feu Gaston (Lise Caron), Rhéal (Irène D'Amour), Jacinthe (Jacques Caron), Thérèse (Luc Cloutier), Jean-Yves (Diane Poitras), Marie (François Béliveau), Bernard (Julie L'Heureux). Il laisse également dans le deuil, ses 20 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Léonard (feu Marie-Paule Caron), feu Louis-Omer, feu Julien (feu Philomène Leclerc), feu Romuald (feu Jeannette Dubé), feu Émile (feu Rita Bernier), feu Léopoldine (feu Luc Labbé), Jeannette (feu Léon Chouinard), feu Colette (feu Henri-Louis Caron), feu Marielle (feu Philippe Bernier), Noël (Gilberte Caron); de la famille Fortin: feu Willie (feu Anne-Marie St-Pierre), Cécile, Roméo (Marie-Paule Héon), Georgette (feu Roger St-Pierre), feu Gilberte, Ludovic (Marguerite Gamache), Benoit, Clément, Céline, Francine (Régis Migneault), Clermont (Gaétane Brochu), Micheline (Jean-Claude Caron). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr Denis Baker ainsi qu'à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions, leur soutien et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à l'organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi de 19h à 21h30; samedi jour des funérailles à compter de 9h30., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire