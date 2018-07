MORAN, Georgette Cantin



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 15 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Georgette Cantin, épouse de monsieur George Moran. Née à Québec le 28 juin 1928, elle était la fille de feu Alexandrine Duclos et de feu Joseph-Alphonse Cantin. Georgette a vécu à Saint-Fidèle jusqu'à l'âge de 87 ans. Elle était très attachée à son quartier, Limoilou. Elle aura marqué nos vies par sa grande générosité et son sens de la famille. Elle a maintenu les traditions familiales si bien implantées par sa mère, Alexandrine. Elle a été notre deuxième mère à tous, n'ayant pas eu d'enfant elle-même. Travaillante, responsable, sensible et aimante, ont été ses principales qualités. Nous garderons de beaux souvenirs de cette femme qu'on a tant aimée.La famille recevra les condoléances auà compter de10h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Outre son époux George, Georgette laisse dans le deuil ses sœurs et sa belle-sœur: Colette (feu Clément Vallières, feu Jean-Paul Couture), Suzanne (feu Jean-Marie Ferland, feu William Edouard Carruthers) et Andrée Labrecque (feu Lucien Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Madeleine (Paul Morency), Thérèse (Gérard Gilbert), Philippe (Clémence Poulin), Monique et de Clément (Ginette Bernard), tous décédés. Elle était la belle-sœur de Robert Moran (Margaret Blanchard), Priscilla Moran (Guy Hamman), Claude Moran ((Lillian Adams), de Thérèse Moran (Hervé Barnabé) et de Bill Moran (Gaby Thibodeau), également tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les excellents soins prodigués, la gentillesse et le réconfort apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.