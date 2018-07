GOSSELIN, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 juillet 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel Gosselin, fils de feu madame Carmen Lavoie et de feu monsieur Jean-Marie Gosselin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Daniel Synett (Hélène Turcotte), Lise (Jacques Grenier), Jocelyne (Maurice Bertrand), Christian (Violette Decroix), Chantal, Steve (Guylaine Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents, sa grande amie de cœur Johan Desrosiers. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.