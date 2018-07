LACHANCE, Henri



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 13 juillet 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Henri Lachance, époux de feu madame Thérèse Dompierre. Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera le vendredi 20 juillet de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles de 12h à 13h45 au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Monsieur Lachance laisse dans le deuil ses enfants, sa belle-fille et son gendre : Lise (feu Gilles Bolduc),Michel (Lise Ouellet), Monique (feu Gilles Dompierre), Pierrette et Lise Ennis (Jean-Robert Fortin ; ses petits-enfants : Nathalie, Mathieu et Patricia Bolduc, Julie et Christian Lachance, Christine et Guylaine Dompierre, Frederic Lachance, François, Jasmin et Guillaume Fortin ; ses 14 arrière-petits-enfants ; ses belles-sœurs : Simone Lachance (feu Joseph Lachance), Paula Boudreault (feu Marcel Lachance) et Jacqueline Racine (feu Léopold "Paul" Lachance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Mathias (Maria Ferland), Antonio (Bertha Delanoé), Léonidas (Yvette Lapointe), Gérard (Cécile Simard, Alice Potvin), Roméo (Angéline Lachance), Adrien (Louise Bolduc), Fernand (Rita Michel), Albertine (Léger Ferland), Marie-Anna (Hermel Bolduc, Gilbert Racine), Jeanne D'Arc (Jean-Charles Thomassin), Marie-Blanche (Denis Vézina) et Gilberte (David Lachance). Un remerciement spécial à nos deux sœurs Pierrette et Lise Lachance pour leur grand dévouement, pour les bons soins prodigués ainsi que pour avoir mis de la gaité et du bonheur dans la vie de notre père. La famille tient à remercier le personnel de la maison Fleurie de St-Joachim et le personnel du 13eme étage de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur gentillesse et leur dévouement.