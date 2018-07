L'HEUREUX, Yvette Bédard



Au CHUL de Québec, le 15 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Yvette Bédard, épouse de feu monsieur Roland L'Heureux, fille de feu dame Marie Lapointe et de feu monsieur Ernest Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Odette (André Tremblay) et Richard (Christine Lemay); ses petits-enfants: Stéphane Tremblay (Annie Morin) et Jonathan L'Heureux (Claudia Lavoie); ses arrière-petits- enfants: Olivier et Amélie, sa sœur Geneviève, sa belle-sœur Jeannine, son beau-frère Adélard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(es). Elle a été aussi la conjointe de feu monsieur Jules Pageau et laisse aussi dans le deuil ses enfants: Gaston, Michel, Francine, Lise, Denise, Jean-Yves et Guy ainsi que son ami Sylvio Avoine à la résidence Ste-Geneviève. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél. : 418-525-4385.