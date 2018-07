NADEAU, Réal



À son domicile, entouré de sa famille, le 5 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Réal Nadeau, époux de madame Hélène Cantin, fils de Aimée-Rose Leclerc et de feu Armand Nadeau. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-André (Isabelle Lambert) et Jean-Denis (Isabelle Turgeon); ses petits-enfants: Audrey, Olivier et Nicolas, Sarah-Rose, Félix-Antoine et Joseph-Édouard; ses frères et soeurs: Renaud (Carole Laterreur), Denis (Hélène Laterreur), Lise (Richard Lemay) et Huguette; son beau-frère: Robert Cantin (Marjolaine Labillois); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 20 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 21 juillet de 9h à 10h30.