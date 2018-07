MIZAN, Victor (Vicky)



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 juillet 2018, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Victor Mizan, conjoint de madame Lucie Gélineau, fils de feu madame Rébecca (Becky) Hemsy et de feu monsieur Jacques Mizan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aule samedi 21 juillet 2018, de 10h30 à 13h30. Il laisse dans le deuil: outre sa conjointe, son fils Sébastien, sa soeur Carole, ses cousins et cousines dont Claude qui fut comme un frère. Il sera regretté par ses nombreux amis en France, aux États-Unis et en Allemagne, de même que par ses collègues de travail au Canada. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de l'Hôpital Laval. Des formulaires seront disponibles sur place.