MARTINEAU, Aimé



Au Pavillon Bellevue, le 5 juillet 2018 à l'âge de 78 ans, est décédé M. Aimé Martineau, époux de Mme Denise DeVarennes. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Karina (Alain Lavoie), Nathalie (Cédric Morisset); ses petits-enfants: Josh et Ryan McCarthy, Antoine et Rose Morisset; ses frères et soeurs: Gisèle (Benoît Lacroix), feu Claude (Ginette Martineau (André Clavet)), Raynald (Huguette Fleury), Gérard G. (Christiane Longchamps), Nicole, feu Francine (Gervais Bernard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille DeVarennes: Louise (Georges Lachance), Nicole, Claire, Jacques (Lina Paquet), Richard (Chantale Ouellet), Michel (Réjeanne Trottier), Danielle (Daniel Vaugeois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexeà compter de 10h.La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués à M. Martineau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.