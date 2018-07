GAGNON, Rachel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Rachel Gagnon, fille de feu monsieur Jean-Joseph Gagnon et feu dame Marie-Blanche Coudé. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Yves Roberge et conjointe de monsieur Richard Paquin. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Richard, ses enfants : Patrick (Dominique Doyon), Stéphane (Annie Leclerc), feu Any (François Mainville) et Maxime (Vicky Drouin); ses petits-enfants : Malory, Juliette, Justine, Annabelle, William, Axel et Chad. Elle était la sœur de : Jacqueline (Robert Perron), feu Hélène (feu Jean-Luc Jenkins), feu Henri (Mariette Carrier), feu Gisèle (feu Collins Jenkins) et feu Madeleine (feu René Desrochers). Elle laisse également dans le deuil ses grands ami(e)s Michel et Micheline Huard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 5e étage du CHU pour leur dévouement ainsi que les bons soins prodigués et, plus particulièrement Dr John Laughrea pour l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.