LANGEVIN, Robin



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robin Langevin, époux de dame Suzanne Jacques, fils de feu monsieur Patrick Langevin et de feu dame Yvonne Lachance. Il demeurait à Québec.le 21 juillet 2018 de 13h à 15h. Selon ses volontés, une cérémonie ''privée'' se tiendra à 15h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, ses filles : Annie (Guy Voyer) et Marie-Josée (Denis Vachon); ses petits-fils : Charles-Antoine et Jean-Simon; ses belles-sœurs : Monique (Yvon Richard) et Denise (Edouard Jarjour); son filleul Dave Richard (Benoît Cyr), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que les Docteures Danielle Marceau et Mélanie St-Pierre pour leur grande compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec dans le fond spécifique de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél : 418-525-4385.