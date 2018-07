PROULX, Pauline



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 11 juillet 2018, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Pauline Proulx, fille de feu madame Marie-Anne Garneau et de feu monsieur Odilon Proulx. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 11h30 à 13h30.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Louise, Denise, Françoise (Réjean Tremblay) et Jean (Lise Martel); plusieurs neveux et nièces, particulièrement Daniel Simard; sa cousine Jacqueline et sa grande amie Jeannine. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère: feu Madeleine (Jean Paquet), feu Charlotte, feu Thérèse, feu Jacques (Gisèle Laperrière) et feu Gisèle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui lui tenait à cœur, i.e. La société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 305, Québec, QC, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.