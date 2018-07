FRÉCHETTE, Jeannine Turcotte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Jeannine Turcotte, épouse de feu monsieur Pierre Fréchette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 21 juillet 2018 de 11h30 à 13h.suivra la mise en columbarium au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Mario (Lucie Martin) et Nancy; ses frères et sœurs: feu Raymond Turcotte (Paulette Labbé), Lina Turcotte (feu Conrad Bernier), feu Germaine Audet (Jacques Perreault), Aimez-Rose Audet (Clément Turmel), Paul-Émile Audet (Monique Labbé), Normand Audet (Estelle St-Hilaire), Georgette Audet, Ghislaine Audet (feu Gilbert Proulx), Raymonde Audet (Claude Proulx), Lucette Audet (Gilles Lussier), Huguette Audet (Fernand Audet), Raynald Audet (Lyne Longchamps) et Gaston Audet (Lise Rodrigue); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fréchette ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3ième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.