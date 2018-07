PERRAS, Réginald



Au CHSLD de Charlesbourg, le 14 juillet dernier, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Réginald Perras. Il était le fils de feu Maurice Perras et de feu Florence Breton. Outre son épouse, Madame Louise Ferland, il laisse dans le deuil ses filles: Nancy (Carl Veilleux), Claire (Yannick Murray) et France (Mathieu Bossé); ses petits-enfants: Émile Boivin-Perras, Jérôme Veilleux-Perras, Alex Veilleux-Perras, Élyse Murray Perras, Rosaly Bossé Perras et Maeva Bossé Perras; ses sœurs: Rolande (Roger Veillette), feu Raymonde (feu Jean-Louis Gignac), feu Ruth, Régine (Maurice Poulin), Rita, Rose (Jean-Guy Veilleux) et Réjeanne (Régis Bourque); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Diane (Serge Patoine), feu Robert (Johanne Robitaille), Maurice (Nicole Fradette), feu Jacques (Gaétanne Allaire) et feu Jacqueline (Christian Rhéaume), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 14h.La famille désire remercier le personnel soignant ainsi que les bénévoles du CHSLD Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial pour Myriam Jean-Maltais du CSSS de Québec Nord, infirmière pivot et Nadia Pineault, travailleuse sociale en soins palliatifs du CSSS de Québec Nord. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Charlesbourg adressé aux soins palliatifs.