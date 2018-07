LÉTOURNEAU, Denise Dion



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 15 juillet 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Denise Dion, fille de feu monsieur François Dion et de feu dame Léonie Gaumond. Elle était l'épouse de feu monsieur Laval Létourneau. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière St-Michel de Sillery. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, de 10h30 à 11h30. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lyse (Robert Beaulieu), Denys (Renaude Bastien), Nicole et Christian (Johanne Deshaies); ses petits-enfants: Vincent (Sarah-Claude), Johanne (Gary), Luc (Nathalie) et Caroline (Daniel), Judit et Valérie, ainsi que ses neuf arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Rachel (Rémy Bédard); son frère François (feu Françoise) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, tél.: 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.