LAFLAMME, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juillet 2018, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Jean-Guy Laflamme conjoint de madame Francine Laflamme. Il était le fils de feu Félix Laflamme et de feu Rose-Anna Fortier. Il demeurait à Buckland, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 20 juillet 2018 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 10h30.et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Éric (Annie Lamontagne), feu Danny, Vincent (Stéphanie Morissette); ses petits-enfants: Alexandre (Alicia Roy), Charles, Ève, Noah et Gaëlle; sa belle-fille Annie Blouin (Gino Laflamme et leurs enfants Alicia et Rose). Il était le frère de: Jacqueline (Paul Laflamme), feu Irène (feu Fernand Dupont), Normand (Céline Corrriveau), Hélène (feu André Fortier, Benoit Cyr), Noëlla (Yvon Côté), Jacinthe et feu Raymonde. De la famille Laflamme, il était le beau-frère de: Monique (feu Philippe Pelchat), Françoise (Adrien Mercier), Fernande (Jean-Guy Roy), feu Georgie (feu Raynald Fradette), André (Diane Turgeon), Juliette (Normand Fontaine) et Marthe (Raymond Chabot) ainsi que la mère de ses enfants Monique Plante (Rémi Brouard). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à ses voisins Yvan Larochelle et Thérèse Labonté pour leur dévouement et leur amitié. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Buckland 4324, rue Principale Buckland (Québec) G0R 1G0 ou à l'Association Pulmonaire du Québec 5790, av. Pierre-de-Coubertin Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire: