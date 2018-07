BADEAU, Gilles



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juillet 2018, à l'âge de 72 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilles Badeau, fils de feu dame Corine Brousseau et de feu monsieur Alphédor Badeau. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. C'est dans l'espérance et l'amour qu'il est allé rejoindre ses parents et son frère Roger. Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Cindy) et Christine; ses petits-enfants: Carol-Anne Badeau (Pierre Blanchette), Dylan Badeau, Quinn Badeau, Christopher Lessard et William-Philip Thibault; ses arrière-petits-enfants: Nathan Blanchette, Charles Blanchette et Logan Blanchette; ses sœurs: Huguette, Lise (feu André Leblanc) et Monique (Jean-Guy Roberge); ses neveux et nièces: Mario et Richard Desjardins, Marc et Claudyne Roberge, Gaétan et Nancy Leblanc, ainsi que leur conjoint respectif. Sa grande amie Isabelle Blais, ainsi que plusieurs cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les médecins du département 9500, au 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués avec respect et professionnalisme, ainsi que le personnel de la Villa L'Heureux Séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (pavillon Hôtel-Dieu) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.