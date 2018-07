POULIN, Yolande Fiset



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 9 juillet 2018, à quelques jours de son 91e anniversaire, est décédée paisiblement dame Yolande Fiset, fille de feu monsieur J. Omer Fiset et de feu dame Gracia Hardy et épouse de Dr Roch Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roch; ses enfants: Louise (Clément Nadeau), feu Denis (Micheline Maheu), Guy (Janice Copeland) et Marie-Hélène; ses petites-filles: Amélie et Eve-Lyne. Elle laisse également dans le deuil ses ami(e)s, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 3ième étage du Pavillon Notre-Dame ainsi que l'équipe de cardiologie de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.). Votre professionnalisme et votre dévouement furent très appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : 418-656-4999.