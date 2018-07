POULIOT, Noël



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 15 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, entouré de ses proches, est décédé monsieur Noël Pouliot, fils de feu monsieur Joseph Pouliot et feu madame Marie Bilodeau; et l'époux de madame Yvette Morin. Il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances le vendredi 20 juillet 2018 de 19 h 00 à 21 h 30 ainsi queà compter de 9 h auet de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Esther (Michel LePage), Fabienne (Jacques Gauvin), Caroline (Patrice Lemay) et Frédéric (Marc Lemire); ses petits-enfants: Jean-Christophe, Ulric, Rosemarie, Florence et Alexis. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Lucien (Thérèse Gagné), feu Rachel (feu André Boutet), Jeanne (feu Alexandre Bolduc), Thérèse (André Roy), Jacqueline (feu Jean-Paul Bolduc), Irène (feu Gérard Bolduc), Jean-Louis (Louisette Haince), Diane (Gilles Bolduc), Yvan (Lorraine Marceau), Suzanne (feu Gaston Tremblay), Denis (Huguette Frongillo), Gaston, Angèle (Roger Lachance), Christine (Charles-Auguste Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernande (Irénée Gallichan), feu Marcelle (feu Paul Théberge), feu Colette (Laurent Cloutier), feu Laurent (Claire Cloutier), feu Lucette (Simon Gagnon), Jean-Marie (Lucille Marier), Angèle (feu Jean-Charles Thibault), Jacques (Nicole Boutin), Carol (Cécile Philippe), Nicole, Sarto, Jean-Noël (Louise Beaudin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour le grand dévouement et les soins attentionnés. Remerciements tout aussi chaleureux à l'équipe d'aide soutien à domicile du CISSS Chaudière-Appalaches, ainsi qu'à celles et ceux qui ont soutenu la famille au cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis (Québec) G6V 4G9, www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles au centre Communautaire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire