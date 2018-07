VERRET, Daniel



Vendredi le 6 juillet 2018 à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) en compagnie de ses proches, est décédé Daniel Verret, époux de madame Arlette Giguère. Il laisse en héritage des souvenirs impérissables de bonté, de partage, d'amour, de joie de vivre et de plaisanteries. Il demeurait à Québec (St-Émile). Il avait 70 ans. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 20 juillet 2018, de 18h30 à 21h30, ainsi que le samedi 21 juillet de 9h00 à 10h15.Les cendres seront déposées au columbarium de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille: Karine (Patrick), les enfants de son épouse: Nadya (Eric), Myriane (Gilles) et Bruno (Valérie); ses petits-enfants adorés: Karolann (Paul), Josianne (Christopher), Jessen (Laurence), Alexandre (Laurence), Stéphany (Nicolas), feu Maude, David, Raphaël; ses arrière- petits-enfants: Mahélie et Arthur; son frère Jacques (Claudette); ses sœurs Pierrette, Marie-Marthe et Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines; ainsi que ses ami(e)s, dont particulièrement Ghislain Garneau (Pierrette). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins qui lui ont été prodigués durant son hospitalisation. Un merci particulier à son médecin traitant, le Dr Ghislain Boudreau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Alphonse-L'Espérance. Votre don doit être effectué à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.