GRÉGOIRE, Louisette Labbé



Au C H U - C H U L, le 17 juillet 2018, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Louisette Labbé, épouse de monsieur Léo Grégoire, fille de feu dame Blanche Tardif et de feu monsieur Joseph Labbé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, au :le dimanche 22 juillet 2018, de 14h à 17h et de 19h à 22h.où la famille vous accueillera pour les condoléances à 10h. Suivra l'inhumation du corps au cimetière St-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil outre son époux Léo; ses enfants : Sylvie (Réjean Thiffault), Lucie (Paul Dupuis), Maryse (Luc Poisson), Richard (Johanne Simard), Bruno (Lucie Simard), Linda et Nathalie; ses petits-enfants : Julie (Pascal), Mathieu (Isabelle), Marie-Hélène (Jean-Pierre), Alexandre, Mélanie (Hugo), Joanie (Vincent), Olivier (Élodie), Jérémie (Laurie) et Antoine (Sophie); ses trois arrière-petits-enfants : Émeric, Émile et Éliot; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grégoire : Jeannette, Robert (Marie-Claire), Bernadette (Jean-Baptiste), Pierrette Denis et Rachelle Laroche; ses cousins et cousines du côté des Labbé; ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Urgence du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Unité de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.