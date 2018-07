CLAVET, Mariette



À l'IUCPQ de Québec, le 2 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Mariette Clavet, fille de feu monsieur Ovila Clavet et de feu dame Antonia Guillemette. Elle demeurait à Ste-Foy et autrefois à Berthier-sur-Mer, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléancesjour des funérailles, à compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Vivianne et Claudette, ses belles sœurs: Claire Lachance (feu Joseph) et Thérèse Roy (feu Léo), ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s, ainsi que tous ceux et celles qui ont eu l'occasion de la côtoyer. Elle est allée rejoindre ses 13 frères et sœurs, ainsi que leur conjoint(e): Ovila (Marie-Reine Marois), Robert (Noëlla Arbour), Alberta (Gérard Daigle), Amarilda (Joseph Morency), Roland (Gratia Coulombe), Jeanne (Philippe Bouffard), Joseph, Arthur (Thérèse Hébert), son jumeau Mario (Jeannine Brochu), Gertrude (Jean-Paul Blais), Fernand, Léo, Gérard (Louise Lapointe), ainsi que Joseph Corriveau et Roger Bellavance. Un merci plein de reconnaissance au personnel du CLSC de Ste-Foy et celui de l'IUCPQ pour leurs bons soins, ainsi qu'à l'équipe du 4e étage des soins palliatifs pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la