KIROUAC, Charlotte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 juillet 2018, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédée dame Charlotte Kirouac, fille de feu monsieur Édouard Kirouac et feu dame Alexina Dubé. Elle était épouse en premières noces de feu monsieur Raymond Boulanger et en deuxièmes noces de feu monsieur Arthur Fiset. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, son fils Jean; ses filles: Line (Benoît Beaulieu) et Anne (Marco Legros); ses petits-enfants: Kathia (Jean-Rémi Boulé), Anne-Marie (François-Pierre Monfet), Laurie, Sarah-Line et Charles. Elle a eu la joie de connaître ses arrière- petits-enfants: Édouard, Malcom et Louis. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Hélène Kirouac et sa belle-sœur Suzanne Blais ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a toujours été un modèle de détermination pour toutes les personnes qui l'ont côtoyée. Elle laisse le souvenir d'une personne fière, déterminée et au cœur généreux. De chaleureux remerciements au personnel du Marquisat Montcalm pour avoir rendu agréable la fin du parcours de vie de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 et www.cancer.ca ou à toute autre cause qui vous tient à cœur.