LACROIX, Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juillet 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Henri Lacroix, fils de feu monsieur Gaudiose Lacroix et de feu madame Alma Isabel. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Gaétane Bilodeau), Alain (Maureen Miller), Linda et feu Pierre; ses petits-enfants: Johnny, Tommy, Kevin, Sabrina, Laurie, Molly, Mickaël et Megan; ses arrière- petits-enfants: Loïc, Raphaël, Emy, Ethan et Mathias; ses frères et soeurs: feu Paul (feu Janine), feu Florence (feu Émilien), feu John (feu Rolande), feu Véronique (feu Armand), feu Germaine (feu Moïse), feu Alphonse (feu Janette), Yvonne (feu Léopold), Gérard, Thérèse, Marguerite (feu Oscar), Madeleine et Daniel (feu Pierrette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h.