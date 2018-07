Chris Chelios quitte les Red Wings pour des raisons familiales

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Chris Chelios a choisi de quitter l’organisation des Red Wings de Detroit afin de consacrer davantage de temps à sa famille.

Âgé de 56 ans, Chelios veut notamment se rapprocher de sa mère.

«Pour moi, c’est l’occasion de revenir à Chicago pour être plus près de la famille et en particulier de ma mère, a justifié Chelios, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. J’ai commencé à considérer sérieusement un déménagement en février dernier après le décès de mon père. Maintenant que mes enfants ont tous gradué, le moment semble idéal pour ma femme Tracee et moi de faire ce changement.»

Chelios travaillait pour les Red Wings depuis sa retraite comme joueur en 2010. Jouant un rôle d’ambassadeur et de conseiller, il avait par ailleurs été adjoint à l’entraîneur de 2014 à 2016.

Durant sa longue carrière de défenseur, qui s’est répartie sur 26 saisons, Chelios a d’abord évolué pour le Canadien avant de porter les couleurs des Blackhawks de Chicago, des Red Wings et des Thrashers d’Atlanta. En 1651 matchs de saison régulière, il a inscrit 948 points.