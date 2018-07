RACINE, Gisèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Gisèle Racine, conjointe de feu monsieur Yvon Goudreault. Née à Québec, le 27 février 1940, elle était la fille de deu dame Béatrice Savard et de feu monsieur Joseph Racine. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Racine laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Yves (feu Gilberte Tremblay), André (Raymonde Bertrand), Marcel (Monique Rousseau), Réjean (Marlène Lebel), Madeleine (Réjean Jobin), feu Lise; le fils de Yvon Goudreault: Stéphane Goudreault ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie monsieur André Bilodeau et son épouse Nicole pour leur soutien et leur dévouement. Les funérailles sont sous la direction de