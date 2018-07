PRÉVOST, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le mercredi 11 juillet 2018, est décédé à l'âge de 89 ans et 9 mois, monsieur Robert Prévost, époux en premières noces de feu madame Dolorès Vallières et en secondes noces de madame Lorraine Bizier. Il était le fils de feu Jean Prévost et de feu Fabiola Laverdière. Il demeurait à Saint-Magloire. Selon ses volontés, il n'y aura aucune réception de condoléances. Votre présence à la cérémonie sera votre marque de sympathie.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil son épouse Lorraine Bizier et il était le père de: feu Fabiola, Guylaine, Chantal (David Alden) et Sylvie (Mario St-Pierre). Il était le grand-père de: Kevin Labrie (Emily Breton), Christelle Alden, Samantha Prévost-St-Pierre (Scott Cyr) et Sabrina Prévost-St-Pierre (Hunter McLaughlin) ainsi que l'arrière-grand-père de: Nathan, Thomas et Eva Labrie, Marie-Rose Cyr, Thomas McLaughlin. Il était le frère de: feu Joseph (feu Marie Forgues), feu Marie (feu Philippe Campagnat), feu Eugène (feu Florida Forgues), feu Jean dit Jeannot (feu Hélène Lacasse), feu Laura (feu Alyre Goupil), Dolorès (feu Léonide Huot), feu Madeleine (feu Paul Gareau), feu Annette (feu Albert Caron), Réal dit Léo (feu Madeleine Goupil), Sœur Denise et feu Georges. Il laisse également dans le deuil Claudian Vallières, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Vallières et Bizier ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins prodigués.