BERGERON, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 13 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bergeron, époux de dame Claire Bédard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire Bédard, ses enfants: Sylvie (Martin Poirier) et Christian; ses petits-enfants: Marianne, Gabriel et Alice Poirier et son arrière-petit-fils: Yanis. Il était le frère de: Denise (feu Gilbert Boilard), feu Monique (Jean-Louis Simon), feu Maurice (feu Nicole Rousseau), feu Jacques (feu Nicole Chavanel), Léon (Diane Lévesque), Lisette (feu Guy Drolet), Gilberte (Arthur Routhier), Jean-Guy, Yvon (Rosita Barber), feu Ginette (Jean-Louis Simon), Gaétane (feu Denis Bélanger), Roger (Marielle Guay), Francine (Réjean Bernier) et Muryel (Gilles Gagné). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Maurice (Louise Kenehan), Lucie (Wolfgang Zech), Diane et Danielle (Denis Picard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.