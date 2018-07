BEAUDRY, Marcel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 21 juin 2018, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Marcel Beaudry, époux de madame Lina Côté. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 13 h,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona, sous la direction duMonsieur Beaudry laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Caroline (Pierre Girard) et Susie (Stéphane Mercier); ses petits-enfants: Nathan et Arthur-Olivier Fortin (Betty Willard), Roxane (Félix-Antoine Abran) et Alysson Tremblay-Girard (Frédéric Prince), Noémie et Jacob Loranger, Maya (Samuel Piché) et Laylou Mercier (Marc-Antoine Crégo); son frère Jacques (Hélène Piché); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté: Jean, Ginette (Jacques Delisle), Maryse (Paul-Guy Trépanier) ainsi que Christian Fortin, ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca ou à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, Qc, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org