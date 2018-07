ALLAIRE, Albert



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 juillet 2018, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé monsieur Albert Allaire, conjoint de madame Marie-Claude Caron, fils de feu Alfred Allaire et de feu Germaine Gagnon. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Nicolas. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils et sa fille: Patrick (Amélie Boissinot) et Nadia (Philippe-André Joncas); son petit-fils Edgar; les filles de sa conjointe: Marie-Josée Bibeau (Steve Lemelin) et Geneviève Bibeau (Sébastien Brochu); les petits-enfants de sa conjointe: Mathis et Antoine Lemelin, Eléna et Frédéric Brochu; ses frères et soeurs: Jacques (Nicole Prémont), feu Michel (feu Murielle Gosselin), Thérèse, Marie-Reine (Charles Cormier), feu Ghislain, Céline (Gerry Lamoureux), Gérard (Marie-Chantal Paquin) et Lucie (Jean-Guy Frenette); ses beaux-parents: Gérard Caron et Madeleine Aubin; son beau-frère Richard Caron (Lynda Bergeron) et sa belle-soeur Caroline Caron (Bruno Olivier); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur bienveillance, leurs bons soins et ainsi d'avoir rendu cette fin de vie paisible et humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (http://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 14h.