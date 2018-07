RUEL, Danielle



Après un long et courageux combat contre la maladie, à son domicile, le 6 juillet 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Danielle Ruel, épouse bien-aimée de monsieur Paul-André Pelchat, fille de feu Thérèse Latulippe et de Paul-Émile Ruel. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Andréanne (Samuel Leclerc); ses sœurs et son frère: Francine (Roger Durand), Johanne (Richard Larouche), Sylvie, Jacques (Sylvie Poitras) et Chantal; les membres de la famille Pelchat: Denise et Roméo (Marie MacDonald); son amie de toujours Lyne Gagné; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire se recueillir en toute intimité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Épilepsie, Section de Québec, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, téléphone : 418 524-8752, www.epilepsiequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.