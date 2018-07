GIROUX, Gérard



À la Résidence Côté-Jardins, Québec, le 11 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gérard Giroux, époux de dame Diana Morin. Né à Ste-Anne-de-Beaupré, le 28 octobre 1930, il était le fils de feu dame Marie-Blanche Bolduc et de feu monsieur Albert Giroux. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Diana, monsieur Giroux laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence La Contemporaine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294.Les Funérailles sont sous la direction de :