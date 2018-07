LORD, Victor



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 juillet 2018, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Victor Lord, époux de madame Monique Guay, fils de feu dame Pauline Doré et de feu monsieur Raoul Lord. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Donnacona en toute intimité avec la famille. Il laisse dans le deuil outre son épouse Monique, sa fille adorée Annie; ses sœurs : Bibiane et sœur Hermance s.s.f.a.; son frère Doris (Pauline Gauthier); son beau-frère Normand Guay (Marie-Josée Tardif); ainsi que des neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il va rejoindre son frère et ses sœurs qui l'ont précédé : Gérard, Gemma et Pierrette. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Ste-Foy et les soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués à Victor. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.jhsb.ca Des formulaires seront disponibles sur place.