LEPIRE, Georgette Rhéaume



À Québec, le 14 juillet, à trois semaines de ses 92 ans, est décédée dame Georgette Rhéaume, épouse de feu Gaspard Lepire et fille de feu Arthur T. Rhéaume et de feu Maria Rhéaume. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marthe (Denis Turgeon) et Jacques (Fabienne Garneau); ses sœurs: Madeleine (feu Jean-Paul Rhéaume) et Lucille (Rodrigue Tremblay), ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Rhéaume: Jacqueline Renaud (feu Ludger), Gaston Beaulieu (feu Aline) et Paulette Bédard (feu Louis-Philippe); sa belle-sœur de la famille Lepir : Patricia George (feu Laurent), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de feu Marguerite (feu Paul-Émile Talbot), feu Liliane (feu Jean-Claude Rhéaume) et feu Lucienne. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 20 juillet de 19h à 22h etde 9h30 à 10h30.Ses enfants tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance aux personnes qui l'ont aidée au cours des dernières années de sa vie, principalement Julie Rhéaume et Jean Verret. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (261-4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8)